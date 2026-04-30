Эсминец США Higgins загорелся в Индо-Тихоокеанском регионе

«На эсминце USS Higgins, оснащенном управляемыми ракетами и являющемся опорой передового присутствия ВМС США в Азии, произошел крупный пожар», — говорится в публикации.
Уточняется, что возгорание вывело из строя электроснабжение и двигательную установку эсминца. Сообщений о пострадавших, а также о причинах инцидента, не поступало.
Три матроса 22 апреля пострадали при пожаре на эсминце USS Zumwalt, который находился на верфи HII Ingalls Shipbuilding в Миссисипи. Уточняется, что пожар был потушен силами экипажа. Эсминец находился на верфи с 2023 года, где его должны были переоборудовать под запуск гиперзвуковых ракет.