Начались аресты по делу о смертельном пожаре в московской новостройке

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте пяти подозреваемых, проходящих по делу о масштабном пожаре в строящемся жилом комплексе на севере Москвы. Фигурантам предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть восьми человек.

«По ходатайству следствия судом в отношении пяти обвиняемых… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в Главном следственном управлении СК России по Москве.

Инцидент произошел во вторник в 3-м Балтийском переулке. Огонь охватил площадь в 1,4 тысячи квадратных метров. В ходе расследования обстоятельств гибели людей правоохранители выявили грубейшие нарушения норм пожарной безопасности: системы оповещения и пожаротушения на объекте находились в нерабочем состоянии, а одна из двух эвакуационных лестниц была заблокирована, что лишило строителей возможности вовремя покинуть здание.

На данный момент фигурантам уголовного дела инкриминируется преступление, предусмотренное статьей о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Расследование трагедии находится на контроле столичной прокуратуры.