СК назвал имя полковника ВСУ, причастного к ударам по Белгородской области

Следственный комитет России сообщил о причастности полковника ВСУ Александра Лавриненко к обстрелам энергетической инфраструктуры Белгородской области в 2022 году. Речь идёт о командире артиллерийской бригады, который, как утверждается, руководил ударами с применением высокоточных снарядов.

Источник: Life.ru

«В отношении Лавриненко вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении шести террористических актов, и он объявлен в международный розыск», — указано в сообщении СК.

Ранее Life.ru сообщал, что в Запорожской области арестовали участника террористического объединения «Правый сектор»*. Он обосновался в Токмаке, пытаясь выдавать себя за обычного гражданского. Однако правоохранительные органы сумели выйти на его след.

* Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России.