СК: В освобожденных селах ДНР найдены останки 74 мирных жителей

В освобожденных селах ДНР найдены останки 74 мирных жителей. Об этом информирует Следственный комитет России по итогам совещания, которое провел в Мариуполе глава ведомства Александр Бастрыкин.
«В рамках работы по сбору доказательств преступлений украинских националистов в недавно освобожденных населенных пунктах ДНР обнаружены и эксгумированы останки 74 мирных жителей», — говорится в сообщении СК.
По каждому из случаев назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Параллельно с этим следователи ведут осмотры мест происшествий с привлечением криминалистов. За последние две недели Судебно-экспертный центр СК России обследовал более 400 объектов, разрушенных украинскими боевиками.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова передала данные представителю ООН о зверствах Украины по отношению к российским детям. Она заявила, что Москва зафиксировала множество случаев побоев и убийств несовершеннолетних.