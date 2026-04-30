СК: В освобожденных селах ДНР найдены останки 74 мирных жителей

Следователи ведут осмотр мест обнаружения останков жителей ДНР с привлечением криминалистов.

Источник: Комсомольская правда

В освобожденных селах ДНР найдены останки 74 мирных жителей. Об этом информирует Следственный комитет России по итогам совещания, которое провел в Мариуполе глава ведомства Александр Бастрыкин.

«В рамках работы по сбору доказательств преступлений украинских националистов в недавно освобожденных населенных пунктах ДНР обнаружены и эксгумированы останки 74 мирных жителей», — говорится в сообщении СК.

По каждому из случаев назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Параллельно с этим следователи ведут осмотры мест происшествий с привлечением криминалистов. За последние две недели Судебно-экспертный центр СК России обследовал более 400 объектов, разрушенных украинскими боевиками.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова передала данные представителю ООН о зверствах Украины по отношению к российским детям. Она заявила, что Москва зафиксировала множество случаев побоев и убийств несовершеннолетних.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше