В Подмосковье загорелись банки фигуранта дела «Крокуса»

В Московской области произошел пожар в неэксплуатируемом здании, ранее использовавшемся под банный комплекс. Объект, расположенный на Путилковском шоссе, принадлежит Алишеру Касимову — фигуранту громкого уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле».
«Пожар произошел по адресу: Путилковское шоссе, д. 26. Горит неэксплуатируемое одноэтажное здание, в котором раньше располагалась баня. На месте работают пожарные», — сообщили ТАСС в оперативных службах.
Алишер Касимов был приговорен к 22 годам и шести месяцам лишения свободы за предоставление жилья исполнителям террористической атаки. После ареста мужчины в марте 2024 года деятельность его бизнес-объектов, включая кафе «Чайхона» и прилегающий банный комплекс, была официально прекращена. В настоящее время экстренные службы устанавливают причины возгорания в заброшенном строении.