В Подмосковье загорелись банки фигуранта дела «Крокуса»

Алишер Касимов был приговорен к 22 годам и шести месяцам лишения свободы за предоставление жилья исполнителям террористической атаки. После ареста мужчины в марте 2024 года деятельность его бизнес-объектов, включая кафе «Чайхона» и прилегающий банный комплекс, была официально прекращена. В настоящее время экстренные службы устанавливают причины возгорания в заброшенном строении.