Тренера по фигурному катанию из Петербурга заподозрили в развратных действиях

В Санкт-Петербурге тренера по фигурному катанию заподозрили в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего ученика. Об этом сообщает 78.ru.
Мать мальчика обратилась в полицию после того, как сын рассказал о странном поведении тренера Валентина Лоскутова, который заменял основного специалиста во время его отпуска.
По словам ребенка, Лоскутов проявлял к нему интимный интерес, отправлял неуместные сообщения и, согласно источникам портала, уделял внимание исключительно мальчикам*.
Жалобы школьника на педагога стали основанием для проведения проверки. 27 апреля в отношении тренера было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали на двое суток, после чего Всеволожский городской суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Лоскутову запрещено покидать город и контактировать с семьей потерпевшего. В настоящее время ведется следствие, говорится в публикации.
В январе бывшего преподавателя суворовского военного училища в Екатеринбурге осудили на восемь лет колонии за сексуальное насилие над учеником в бане, куда он пригласил мальчика «попариться».
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.