CBS: на борту эсминца Higgins ВМС США произошел пожар

Судно находится в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США.

Источник: Аргументы и факты

На борту эсминца американских ВМС Higgins, который находится в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США, произошел пожар, пишет CBS News, ссылаясь на чиновника.

Источник рассказал, в результате возгорания на эсминце отключилось электричество и прекратилась работа двигательной установки.

Информации о пострадавших пока нет, причины пожара, а также масштабы повреждений не указываются.

Согласно данным сервиса по отслеживанию судов Marinetraffic, Higgins в феврале находился в порту Сингапура. Это судно является опорным военным кораблем для обеспечения присутствия военно-морских сил США в Азии.

Ранее сообщалось о пожаре на борту эсминца Zumwalt, который находился в населенном пункте Паскагула американского штата Миссисипи на верфи. Травмы получили три человека, один пострадавший был госпитализирован.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше