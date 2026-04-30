CBS: на борту эсминца Higgins ВМС США произошел пожар

На борту эсминца американских ВМС Higgins, который находится в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США, произошел пожар, пишет CBS News, ссылаясь на чиновника.
Источник рассказал, в результате возгорания на эсминце отключилось электричество и прекратилась работа двигательной установки.
Информации о пострадавших пока нет, причины пожара, а также масштабы повреждений не указываются.
Согласно данным сервиса по отслеживанию судов Marinetraffic, Higgins в феврале находился в порту Сингапура. Это судно является опорным военным кораблем для обеспечения присутствия военно-морских сил США в Азии.
Ранее сообщалось о пожаре на борту эсминца Zumwalt, который находился в населенном пункте Паскагула американского штата Миссисипи на верфи. Травмы получили три человека, один пострадавший был госпитализирован.