СК: В России возбудили более 9,7 тысячи уголовных дел о преступлениях ВСУ

Ранее Следственный комитет заявил о причастности полковника ВСУ Александра Лавриненко к обстрелам энергетической инфраструктуры Белгородской области в 2022 году. По данным ведомства, командир артиллерийской бригады руководил ударами с применением высокоточных снарядов. В отношении Лавриненко вынесли постановление о привлечении в качестве обвиняемого по делу о шести террористических актах. Его объявили в международный розыск.