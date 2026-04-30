В Подмосковье горят бани фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

В Подмосковье загорелось здание заброшенных бань. Объект принадлежал фигуранту дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Источник: Life.ru

Пожар произошёл на Путилковском шоссе, дом 26. Горит неэксплуатируемое одноэтажное здание бывшей бани. На месте работают пожарные.

Алишер Касимов*, которому принадлежал объект, осуждён на 22,5 года колонии. Он сдавал квартиру исполнителям теракта. После его ареста в марте 2024 года закрылись его кафе «Чайхона» и расположенная рядом баня.

Ранее пятеро фигурантов дела о пожаре на севере Москвы, в котором погибли восемь человек, были арестованы по решению суда. Им предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при строительстве. Расследование продолжается под надзором прокуратуры. Напомним, что инцидент произошёл 28 апреля на 2-м Амбулаторном проезде. В момент возгорания внутри находилось около 300 человек, которых пришлось экстренно эвакуировать. Жертвами стали восемь человек. Предварительной причиной ЧП называют короткое замыкание. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.