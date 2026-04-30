В Подмосковье горят бани фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Ранее пятеро фигурантов дела о пожаре на севере Москвы, в котором погибли восемь человек, были арестованы по решению суда. Им предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при строительстве. Расследование продолжается под надзором прокуратуры. Напомним, что инцидент произошёл 28 апреля на 2-м Амбулаторном проезде. В момент возгорания внутри находилось около 300 человек, которых пришлось экстренно эвакуировать. Жертвами стали восемь человек. Предварительной причиной ЧП называют короткое замыкание. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.