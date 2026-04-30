Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Брянской области, водитель погиб

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в хуторе Чаков Погарского района Брянской области. Водитель машины погиб, пассажир получил ранения. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По словам главы региона, Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар с помощью дрона-камикадзе. Целью стал движущийся гражданский автомобиль. Пассажира доставили в больницу, врачи оказали ему всю необходимую помощь. Автомобиль получил повреждения. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Богомаз выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать семье всю необходимую поддержку и материальную помощь.

Ранее сообщалось, что за шесть часов российские системы противовоздушной обороны сбили 24 украинских беспилотника. Инциденты зафиксировали 30 апреля с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Как уточнили в Минобороны России, дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым, а также над акваторией Чёрного моря.

