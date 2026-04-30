«РВ»: боевиков ТЦК разорвало на части под Черкассами

Три сотрудника территориального центра комплектования погибли в результате ДТП в Черкасской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По данным военкоров, они везли мобилизованного в ТЦК.
«Боевиков ТЦК разорвало на части под Черкассами. Всё залито кровью», — говорится в сообщении.
Кроме того, в материале сказано, что тела украинских военкомов оказались разбросаны по дороге, «слышны вопли боли».
Мобилизованный украинец получил травмы, он находится в реанимации.
«Машина ТЦК торопилась в военкомат и въехала во встречный автомобиль. В Нацполиции подтвердили, что столкнулись два автомобиля», — рассказали военкоры.
Напомним, на Украине действует военное положение. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.
Ранее сообщалось, что во Львове на Украине мужчина убил сотрудника территориального центра комплектования, задержанный утверждает, что его до этого избили несколько военкомов при попытке насильно мобилизовать. Украинцы потребовали присвоить убившему военкома звание «Герой Украины».