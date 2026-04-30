«РВ»: боевиков ТЦК разорвало на части под Черкассами

Ранее сообщалось, что во Львове на Украине мужчина убил сотрудника территориального центра комплектования, задержанный утверждает, что его до этого избили несколько военкомов при попытке насильно мобилизовать. Украинцы потребовали присвоить убившему военкома звание «Герой Украины».