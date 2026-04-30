NYT: сокамерник Эпштейна рассказал о содержании его предсмертной записки

Сосед по камере финансиста Джеффри Эпштейна в нью-йоркской тюрьме заявил, что видел предполагаемую предсмертную записку предпринимателя, содержание которой до сих пор не раскрыто. По его словам, документ был найден летом 2019 года после инцидента, когда Эпштейна обнаружили без сознания.
По данным New York Times, тогда ему удалось выжить, однако спустя несколько недель он был найден мертвым, а судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу о самоубийстве.
После произошедшего в июле Эпштейна перевели в другое отделение и установили за ним наблюдение из-за риска повторной попытки суицида. В этот период, как утверждает сокамерник, в камере была обнаружена спрятанная в графическом романе записка. В тексте говорилось, что следственные органы на протяжении длительного времени изучали дело, но не нашли подтверждений обвинениям, а также содержался эмоциональный намек на скорое прощание.
«Что вы хотите, чтобы я сделал, разрыдался? Пора прощаться», — говорится в записке.
Сокамерник сообщил, что передал найденную записку своим адвокатам, опасаясь обвинений со стороны Эпштейна в причинении вреда. Позднее он был осужден и в настоящее время отбывает пожизненное наказание. При этом документ не фигурировал в официальных расследованиях обстоятельств смерти финансиста и, как утверждается, был засекречен судом в рамках другого уголовного дела, из-за чего следственные органы могли о нем не знать.
Ранее первая леди США Мелания Трамп категорически отвергла появившиеся слухи о ее предполагаемых связях с Эпштейном. Во время выступления в Белом доме она также опровергла, что именно финансист познакомил ее с будущим супругом.