Житель Кубани получил три года колонии за призыв к ядерному удару по РФ

Ранее на Камчатке суд приговорил местного жителя к 13 годам колонии строгого режима за госизмену — он передавал Украине данные о российских военных и технике. Осуждённый, ранее судимый за заказное убийство сотрудника СБУ, также выплатит штраф 100 тысяч рублей. При обыске у него изъяли оружие и пособия по тактике боевых подразделений. Также в Запорожской области пенсионерку приговорили к 14 годам колонии за переводы денег на нужды ВСУ. Женщина через украинское приложение приобрела военные облигации на сумму более 270 тысяч рублей. Суд также назначил ей год ограничения свободы после отбытия основного срока.