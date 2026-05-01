Последний танец: Громкая музыка на индийской свадьбе стала фатальной для 140 кур

Ранее в Индии неизвестный хищник растерзал мужчину, который шёл на свадьбу к другу. 30-летний Камал Бишт не вернулся домой утром, и родственники отправились на поиски. Они нашли изуродованные останки всего в 500 метрах от жилища. Местные подозревают, что на него напал тигр. Три дня назад в том же районе хищник убил женщину, утащив её на два километра вглубь джунглей. Всего за последний месяц в округе от зубов и когтей диких кошек погибли три человека.