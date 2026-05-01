Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парни 18 и 15 лет погибли при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области

Молодые люди 18 и 15 лет погибли при атаке украинского дрона мотоцикла в Белгородской области. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Молодые люди 18 и 15 лет погибли при атаке украинского дрона мотоцикла в Белгородской области. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что трагедия произошла в Волоконовском округе.

— В селе Волчья Александровка дрон ВСУ целенаправленно атаковал мотоцикл, на котором ехали два парня 18 и 15 лет. У них была впереди вся жизнь, но враг хладнокровно и жестоко ее оборвал. От полученных ранений они погибли на месте, — написал глава области в Telegram-канале.

Гладков выразил родителям, близким и родным погибших искренние соболезнования.

30 апреля пожар на одной из промышленных площадок Перми произошел после атаки украинских БПЛА. По словам губернатора региона Дмитрия Махонина, в результате атаки нет жертв и значимых разрушений. Всех сотрудников предприятия эвакуировали в безопасное место.

В тот же день несколько взрывов прозвучали над Пермью. По словам местных жителей, первые несколько взрывов раздались на юге города. В одном из районов наблюдался дым: за утро сирена воздушной опасности включалась минимум три раза.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
