Два подростка погибли при налете БПЛА в Белгородской области

Два подростка 18 и 15 лет погибли при атаке БПЛА в селе Волчья Александровка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал мотоцикл, на котором ехали два парня. 18 и 15 лет», — написал господин Гладков в Telegram-канале. От полученных травм они погибли на месте.
