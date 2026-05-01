В Сумах и Николаеве прогремели взрывы

Взрыв произошёл в городе Сумы, информирует телеканал «Общественное».
«В Сумах был слышен взрыв», — рассказали украинские журналисты.
Кроме того, взрывы произошли в городе Николаеве на юге Украины.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской и Николаевской областях включены сирены.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе Сумской области Украины произошли взрывы.
Также стало известно, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА украинских войск, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.