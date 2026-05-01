Ферма с животными загорелась на площади 1000 «квадратов» в Подмосковье

Ферма с животными загорелась в подмосковном селе Ольгово Дмитровского городского округа. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

— Произошло возгорание на территории животноводческой фермы и административного здания на площади 1000 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что к ликвидации пожара привлечено более 40 человек и 15 единиц техники.

30 апреля сильный пожар разгорелся в подмосковном Путилкове. По словам очевидцев, горит здание бань.

Взрыв и пожар из-за чайника произошли в квартире на северо-западе столицы. В результате были выбиты стекла в одной из комнат, осколками задеты припаркованные автомобили. Один человек пострадал.

