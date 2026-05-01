В Подмосковье загорелась животноводческая ферма на площади 1 тыс. кв. метров

В Московской области произошел пожар на территории животноводческой фермы. Площадь возгорания составила около 1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, с. Ольгово, Дмитровского городского округа. произошло возгорание на территории животноводческой фермы и административного здания на площади 1 000 кв. м», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, информации о пострадавших нет. В ликвидации возгорания задействованы более 40 человек личного состава и 15 единиц техники.
