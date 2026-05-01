Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье загорелась животноводческая ферма на площади 1 тыс. кв. метров

В Ольгово произошел пожар в здании фермы и административном корпусе.

Источник: Комсомольская правда

В Московской области произошел пожар на территории животноводческой фермы. Площадь возгорания составила около 1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, с. Ольгово, Дмитровского городского округа. произошло возгорание на территории животноводческой фермы и административного здания на площади 1 000 кв. м», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, информации о пострадавших нет. В ликвидации возгорания задействованы более 40 человек личного состава и 15 единиц техники.

Ранее KP.RU сообщал, что на севере Москве произошел пожар в строящемся многоэтажном доме. В результате погибли семь человек, еще 13 пострадали. Пожару был присвоен максимальный, пятый номер сложности. Для тушения были привлечены более 120 человек и 30 единиц техники.

