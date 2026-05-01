Fox: в школе в штате Вашингтон ранили ножом пятерых человек

По информации телеканала, состояние четверых из них оценивается как крайне тяжелое.

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Не менее пяти человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом в школе штата Вашингтон. Об этом сообщило местное отделение телеканала Fox News.

По его сведениям, инцидент произошел в старшей школе города Такома в четверг, после 12:00. Пять человек были госпитализированы, состояние четверых из них оценивается как крайне тяжелое. Подозреваемый был задержан. Информация о его личности, а также причинах произошедшего пока не приводится.

Местное отделение телеканала NBC News в свою очередь уточняет, что пострадавшими оказались четверо учащихся и охранник учебного заведения.