Fox: в школе в штате Вашингтон ранили ножом пятерых человек

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Не менее пяти человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом в школе штата Вашингтон. Об этом сообщило местное отделение телеканала Fox News.
По его сведениям, инцидент произошел в старшей школе города Такома в четверг, после 12:00. Пять человек были госпитализированы, состояние четверых из них оценивается как крайне тяжелое. Подозреваемый был задержан. Информация о его личности, а также причинах произошедшего пока не приводится.
Местное отделение телеканала NBC News в свою очередь уточняет, что пострадавшими оказались четверо учащихся и охранник учебного заведения.