Мужчину приговорили к трем годом тюрьмы за призыв ударить по РФ ядерным оружием

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Краснодарского края за публичные призывы к террористической деятельности. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщила краевая прокуратура.
— Уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК России возбудили против Егора Прасова из-за комментария, который он написал в Telegram-канале в октябре 2023 года. В нем содержались призывы нанести ядерный удар по России, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Публикация была доступна неограниченному кругу пользователей и привлекла внимание сотрудников УФСБ РФ по Краснодарскому краю. Мужчину отдали под суд и приговорили к трем годам тюрьмы.
Также ему на два года запрещена деятельность по администрированию сайтов и сообществ в социальных сетях.
23 апреля Одинцовский городской суд отправил в СИЗО мужчину по фамилии Шакиржанов, который оправдывал терроризм в Сети. Его арестовали на два месяца — по 21 июня 2026 года. По данным следствия, мужчина совершил преступление в марте прошлого года. Тогда он оставил комментарий в мессенджере, который, как показала экспертиза, содержит оправдание терроризма.