Мужчину приговорили к трем годом тюрьмы за призыв ударить по РФ ядерным оружием

23 апреля Одинцовский городской суд отправил в СИЗО мужчину по фамилии Шакиржанов, который оправдывал терроризм в Сети. Его арестовали на два месяца — по 21 июня 2026 года. По данным следствия, мужчина совершил преступление в марте прошлого года. Тогда он оставил комментарий в мессенджере, который, как показала экспертиза, содержит оправдание терроризма.