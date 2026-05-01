Гладков: беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал мотоцикл с подростками

Юноши в возрасте 18 и 15 лет погибли в результате атаки беспилотника украинских войск в Белгородской области, заявил Вячеслав Гладков.

Источник: Аргументы и факты

Два человека погибли в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины в Белгородской области, проинформировал Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что жертвами удара украинских войск стали юноши в возрасте 18 и 15 лет. Беспилотник атаковал мотоцикл.

«Трагедия в Волоконовском округе… В селе Волчья Александровка беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал мотоцикл, на котором ехали два парня. 18 и 15 лет… У них была впереди вся жизнь, но враг хладнокровно и жестоко её оборвал. От полученных ранений ребята погибли на месте…», — написал Гладков в Telegram.

Губернатор выразил соболезнования семьям погибших.

«Выражаю родителям, всем близким и родным самые искренние соболезнования… Это страшная потеря для всех нас», — говорится в публикации.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.

Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.

