В Тульской области пропала семилетняя девочка

В Тульской области разыскивают семилетнюю девочку из города Советск. Она не вернулась домой 30 апреля после прогулки, сообщили в региональном отделении добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Приметы ребёнка: рост около 132 см, худощавое телосложение, светлые волосы с розовыми прядями, серые глаза. В момент исчезновения на ней была чёрная куртка, светло-розовые штаны и чёрные туфли. С собой девочка взяла чёрно-фиолетовый самокат. Поисковые группы выехали на сбор.

А ранее история батискафа «Титан», разрушившегося в Атлантическом океане при погружении к обломкам «Титаника», получила трагическое продолжение. Спустя почти три года родственникам передали останки погибших. Тела вернули в небольших контейнерах, экспертам потребовались месяцы, чтобы провести ДНК-анализ.

