В Тульской области пропала семилетняя девочка

Приметы ребёнка: рост около 132 см, худощавое телосложение, светлые волосы с розовыми прядями, серые глаза. В момент исчезновения на ней была чёрная куртка, светло-розовые штаны и чёрные туфли. С собой девочка взяла чёрно-фиолетовый самокат. Поисковые группы выехали на сбор.