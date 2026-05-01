В Тульской области пропала девочка 7 лет, волонтёры начали поиски

В Тульской области пропала семилетняя девочка. Ребенок ушел гулять и не вернулся домой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы отряда «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшей: рост 132 см, худощавое телосложение, светлые волосы с розовыми прядями, серые глаза. На девочке были надеты черная куртка, светло-розовые брюки и черные туфли. При ней находился черно-фиолетовый самокат.
Волонтеры начали искать пропавшего ребенка.
Ранее KP.RU писал, что в городе Донской Тульской области пропал несовершеннолетний парень. Спустя несколько дней его нашли живым за пределами Тульской области. Причина ухода подростка из дома не носила криминального характера.
В Москве также нашли живым пропавшего на юго-востоке столицы мальчика 12 лет.