Взрывы вновь гремят над Туапсе, сбито не менее 10 беспилотников ВСУ

В небе над Туапсе вновь фиксируются взрывы. Силами ПВО проводится уничтожение вражеских беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, количество сбитых БПЛА составляет не менее десяти. Об этом пишет SHOT.

Источник: Life.ru

Жители сообщают о взрывах, стрельбе и вспышках в небе. Очевидцы говорят, что дроны Вооружённых сил Украины (ВСУ) с характерным звуком летят с моря. Серьëзных последствий и разрушений на земле пока не замечено.

Угроза атаки БПЛА в Туапсинском округе была объяалена ещë вечером, позже ограничения на приëм и выпуск самолётов были введены в аэропортах Краснодара Геленджика и Сочи. Отражение атаки на край продолжается.

Ранее украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в хуторе Чаков Погарского района Брянской области. Водитель машины погиб, пассажир получил ранения. Вооружённые силы Украины нанесли удар с помощью дрона-камикадзе. Пассажира доставили в больницу, врачи оказали ему всю необходимую помощь. Автомобиль получил повреждения.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше