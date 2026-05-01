Коммерческий объект в Белгородской области подвергся атаке БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Разумное Белгородского округа коммерческий объект подвергся атаке беспилотника.
Как уточнил глава региона в Telegram, после детонации БПЛА здание загорелось. По предварительным данным, пострадавших нет.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше