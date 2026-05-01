Shot: Взрывы прогремели над Туапсе, силы ПВО уничтожают беспилотники ВСУ

Взрывы снова прозвучали над городом Туапсе Краснодарского края, силы противовоздушной обороны уничтожают украинские БПЛА. По предварительным данным, ликвидировано уже не менее 10 дронов. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что в небе слышны взрывы и активная стрельба, а также периодически видны яркие вспышки. По словам очевидцев, группы беспилотников ВСУ с характерным звуком летят со стороны моря, по ним ведется огонь, — сказано в публикации.
Уточняется, что серьезных последствий и разрушений на земле не замечено. Официальной информации пока не поступало.
В ту же ночь молодые люди 18 и 15 лет погибли при атаке украинского БПЛА мотоцикла в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что трагедия произошла в Волоконовском округе.
30 апреля пожар на одной из промышленных площадок Перми произошел после атаки украинских БПЛА. По словам губернатора региона Дмитрия Махонина, в результате атаки нет жертв и значимых разрушений. Всех сотрудников предприятия эвакуировали в безопасное место.