Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«112»: Здание транспортной компании загорелось в Подольске

В подмосковном Подольске загорелось здание транспортной компании. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщил Telegram-канал «112».

— На Нефтебазовском проезде произошло возгорание в офисном здании, — сказано в публикации.

В настоящее время на месте работают экстренные службы, подробности произошедшего уточняются.

В ту же ночь ферма с животными загорелась в подмосковном селе Ольгово Дмитровского городского округа на площади 1000 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

30 апреля сильный пожар разгорелся в подмосковном Путилкове. По словам очевидцев, горит здание бань.

Взрыв и пожар из-за чайника произошли в квартире на северо-западе столицы. В результате были выбиты стекла в одной из комнат, осколками задеты припаркованные автомобили. Один человек пострадал.