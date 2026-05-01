«112»: Здание транспортной компании загорелось в Подольске

В подмосковном Подольске загорелось здание транспортной компании. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщил Telegram-канал «112».
— На Нефтебазовском проезде произошло возгорание в офисном здании, — сказано в публикации.
В настоящее время на месте работают экстренные службы, подробности произошедшего уточняются.
В ту же ночь ферма с животными загорелась в подмосковном селе Ольгово Дмитровского городского округа на площади 1000 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.
30 апреля сильный пожар разгорелся в подмосковном Путилкове. По словам очевидцев, горит здание бань.
Взрыв и пожар из-за чайника произошли в квартире на северо-западе столицы. В результате были выбиты стекла в одной из комнат, осколками задеты припаркованные автомобили. Один человек пострадал.