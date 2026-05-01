В Подмосковье на 1,5 тыс. кв. м загорелся склад

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м возник в строительном здании в Подольске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, г. Подольск, Нефтебазовский проезд, д. 8. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений горела кровля складского здания на площади 1 500 кв. м», — говорится в сообщении.
Из здания эвакуированы люди. По предварительной информации, пострадавших нет.
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше