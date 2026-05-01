Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ъ»: Четырех дальнобойщиков осудят за атаки беспилотников на аэродромы в России

В Москве завершено расследование уголовного дела о налете украинских БПЛА на военные российские аэродромы. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщила газета «Коммерсантъ».

Обвинения предъявили четырем дальнобойщикам — Александру Зайцеву, Андрею Меркурьеву, Сергею Канурину, Михаилу Рюмину. В отношении них возбуждено уголовное дело о совершении теракта и незаконном обороте взрывчатки.

По версии следствия, они входили в группу уроженца Украины Артема Тимофеева*. В конце мая прошлого года дальнобойщики выехали из Челябинска, загрузив в кузов каркасные дома, и направились в разные регионы России. В крышах домов и были спрятаны дроны. Когда грузовики оказались рядом с военными аэродромами, беспилотники дистанционно активировали. Водители были задержаны сразу после теракта. Они не признали вину и заявляли, что их «использовали втемную».

Организатор, его супруга и некий Борисовский скрылись от следствия. Они находятся в розыске, сказано в статье.

В ноябре 2025 года приставы начали взыскивать долги с Артема Тимофеева*, который мог быть причастен к атаке БПЛА на Иркутскую область и несколько других регионов. Беспилотники вылетали из его фур. Подозреваемый накопил в РФ долгов и сбежал за границу, его разыскивает полиция. Что еще известно о Тимофееве* и где он может скрываться, выясняла «Вечерняя Москва».

*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
