Генерал Попов рассказал, откуда ВСУ могли запустить беспилотники на Пермь

Беспилотники, которыми ВСУ в четверг атаковали Пермь, могли быть запущены из Сумской, Киевской или Харьковской областей. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

Как он отметил, чтобы БПЛА преодолели такое расстояние, их нужно было обеспечить соответствующими ресурсами для полета.

По словам генерал-майора, главная цель украинских налетов — оказать психологическое давление на россиян.

«БПЛА наносят серьезные удары по городам РФ, от прилетов случаются пожары, гибнут люди», — пояснил он.

Напомним, в четверг, 30 апреля, беспилотники ВСУ атаковали одну из промышленных площадок в Пермском крае. В результате ЧП никто не пострадал.

Как сообщал SHOT, при атаке на город ВСУ использовали беспилотники «Лютый», оснащенные дополнительными баками. Это позволило увеличить расстояние возможной атаки на 300 километров.

