СК не нашёл криминала в смерти женщины, на которую натравили собаку в Омске

Умершая девушка была 35-летним волонтёром Валерией Беловой, известной как Лера Зима. Она помогала бойцам СВО и бездомным животным, лечила их и искала им хозяев. Известно, что у самой омички было пять собак, две из которых были больны. Именно из-за питомцев она отказалась от госпитализации после инцидента — надо было пристроить собак на время лечения. Пристроив последнего пса, волонтёр собиралась пойти к врачу, но не успела этого сделать — умерла, не выйдя из дома.