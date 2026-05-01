На территории морского терминала в Туапсе из-за атаки дронов ВСУ вспыхнул пожар

Пожар на территории морского терминала произошел в городе Туапсе Краснодарского края из-за атаки украинских БПЛА. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщил региональный оперативный штаб.

— В Туапсе в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории морского терминала. Пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы, — сказано в Telegram-канале оперштаба.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что взрывы снова прозвучали над Туапсе, силы противовоздушной обороны уничтожают украинские дроны. По предварительным данным, ликвидировано уже не менее 10 БПЛА.

Местные жители рассказали, что в небе слышны взрывы и активная стрельба, а также периодически видны яркие вспышки. По словам очевидцев, группы беспилотников ВСУ с характерным звуком летят со стороны моря, по ним ведется огонь.

В ту же ночь молодые люди 18 и 15 лет погибли при атаке украинского беспилотника мотоцикла в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что трагедия произошла в Волоконовском округе.

