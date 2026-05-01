В Туапсе после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала

На территории морского терминала в Туапсе начался пожар после атаки БПЛА, сообщил оперштаб Краснодарского края.
Пострадавших нет. На месте пожара работают 128 пожарных. К тушению привлекли 41 единицу техники. Других подробностей оперштаб не привел.
Примерно с 19:00 мск 30 апреля в Туапсинском округе Краснодарского края действует предупреждение об угрозе атаки БПЛА.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше