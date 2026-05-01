В Одессе сотрудники ТЦК избили бывшего бойца ВСУ, пытаясь силой его мобилизовать

В Одессе сотрудники ТЦК пытались силой мобилизовать бывшего украинского военнослужащего. Мужчина является инвалидом третьей группы и ранее освободился из плена. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Источник: Life.ru

«Я говорю: “Пацаны, я из плена, посмотрите в телефоне, там всё есть”. Они спрашивают: “Чем болен?” Я сказал: “Третья группа инвалидности”. А они мне: “Всё равно пойдёшь в бригаду”», — рассказал пострадавший. По данным издания, мужчину силой затолкали в микроавтобус, забрали телефон и начали наносить удары.

Только через 20 минут, убедившись в правдивости его слов, мужчину отпустили. Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации на Украине не редкость и регулярно приводят к скандалам.

Ранее в Белой Церкви Киевской области произошёл взрыв у здания территориального центра комплектования. По предварительным данным, причиной могла стать граната, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Также в Ровненской области неизвестный из автомата обстрелял полицейского и сотрудников ТЦК, после чего скрылся. На текущий момент злоумышленник объявлен в розыск.

