В Москве раскрыли убийство и изнасилование девочки, совершённое 27 лет назад

Ранее следователи не нашли криминала в смерти омички, на которую пьяный мужчина натравил свою собаку. Экспертизы показали, что смерть женщины не носит криминальный характер, телесных повреждений у неё не обнаружено. Напомним, пьяный мужчина напал на 35-летнюю девушку-волонтёра во время выгула собак. Он натравил на неё и её питомцев своего стаффордширского терьера. 24 апреля стало известно о смерти женщины.