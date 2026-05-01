Под Магаданом разобрали две тысячи кубометров породы на угольном разрезе

На Кадыкчанском угольном разрезе разобрано около двух тысяч кубометров обрушившейся горной породы. Об этом сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов.
«Тяжелой технике удалось разобрать более двух тысяч кубометров горной породы на месте ЧП в карьере Кадыкчанского разреза», — написал губернатор в телеграм-канале.
Носов уточнил, что работы по разбору горной породы велись всю ночь. По его словам, спасательная операция и следственные действия продолжаются.
Напомним, 30 апреля произошло обрушение рудника на Кадыкчанском угольном разрезе. Во время схода горной породы на месте находились рабочие. Под завалами могут находиться восемь человек.
Как сообщал KP.RU, следствие возбудило уголовное дело после обрушения горных пород. По данным СУ СК России по Магаданской области, расследование будет вестись по статье о нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц.