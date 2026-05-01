В Нидерландах задержан подозреваемый в покушении на кронпринцессу Амалию

Полиция Нидерландов задержала мужчину, который подозревается в подготовке покушения на убийство принцессы Амалии, информирует Algemeen Dagblad.
В материале сказано, что 33-летний уроженец Гааги готовил покушение на кронпринцессу Амалию и её сестру принцессу Алексию.
В прокуратуре рассказали, что он начал готовить покушение в феврале текущего года.
«При обыске у задержанного были обнаружены два топора с вырезанными на них именами принцесс и фашистскими приветствиями, а также лист бумаги с записями, в которых упоминались дочери монарха», — говорится в сообщении.
Кроме того, в этих записях упоминались планы устроить «кровавую бойню».
Автор материала напомнил, что в 2022 году принцесса Амалия получала угрозы.
Напомним, наследная принцесса Нидерландов Амалия стала первой женщиной из королевской семьи, вступившей в ряды Вооружённых сил страны. Она начала обучение по программе подготовки резервистов.