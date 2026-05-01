В Нидерландах задержан подозреваемый в покушении на кронпринцессу Амалию

Источник: Аргументы и факты

Полиция Нидерландов задержала мужчину, который подозревается в подготовке покушения на убийство принцессы Амалии, информирует Algemeen Dagblad.

В материале сказано, что 33-летний уроженец Гааги готовил покушение на кронпринцессу Амалию и её сестру принцессу Алексию.

В прокуратуре рассказали, что он начал готовить покушение в феврале текущего года.

«При обыске у задержанного были обнаружены два топора с вырезанными на них именами принцесс и фашистскими приветствиями, а также лист бумаги с записями, в которых упоминались дочери монарха», — говорится в сообщении.

Кроме того, в этих записях упоминались планы устроить «кровавую бойню».

Автор материала напомнил, что в 2022 году принцесса Амалия получала угрозы.

Напомним, наследная принцесса Нидерландов Амалия стала первой женщиной из королевской семьи, вступившей в ряды Вооружённых сил страны. Она начала обучение по программе подготовки резервистов.

Узнать больше по теме
Гаага: город власти, права и международных решений
Гаага — особое место на карте Европы. Хоть это и не столица в классическом смысле, но здесь принимают ключевые государственные и международные решения. Город давно ассоциируется с дипломатией и судами: собрали главную информацию о нем.
Читать дальше