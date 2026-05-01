В Хабаровском крае в считанные часы раскрыт теракт, произошедший в гарнизоне села Князе-Волконское (Хабаровский район). По сообщению пресс-службы судов Хабаровского края, при взрыве погиб подполковник Минобороны.
Следствие вышло на трёх подозреваемых. Двое арестованы и помещены в СИЗО, предварительно на два месяца. Третьему удалось скрыться за границей, арест наложен заочно, фигурант объявлен в международный розыск.
Предположительно, истинной целью террористов был Герой России генерал Азатбек Омурбеков.
Суд в Хабаровске арестовал подозреваемых в подрыве и убийстве.
Теракт, по данным следствия, был осуществлен по заданию спецслужб Украины. Фигурантов завербовали, обучили, передали им взрывчатку и указания по изготовлению бомбы, а также место не закладки.
Как пишет Коммерсант (18+), самодельное взрывное устройство (СВУ) мощность около полкило в тротиловом эквиваленте было заложено в почтовый ящик жилого дома. Также была установлена видеокамера, через которую террористы отследили жертву и дистанционно подорвали СВУ. В результате взрыва погиб один человек, ещё четверо получили ранения.
Генерала Омурбекова недружественные страны считают причастным к гибели мирных жителей в городе Буча.
Как отмечается в сообщении суда, данное преступление имело целью не только убийство военнослужащих, но и дестабилизацию работы органов госвласти.