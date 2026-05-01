Круизный катер перевернулся в Индии, четыре человека погибли

Судно для прогулочных поездок с 35−40 пассажирами перевернулось на реке Барги в округе Джабалпур штата Мадхья-Прадеш. Спасатели извлекли из воды четверых погибших, ещё 15 человек числятся пропавшими без вести. Об этом написала индийская газета Hindustan Times.