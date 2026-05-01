Полиция в Петербурге прислала ответ с матом в адрес пострадавшей от избиения

Жительница Петербурга, которая добивается возбуждения дела после домашнего насилия, получила из полиции официальный ответ, в котором ее имя оказалось связано с нецензурным оскорблением в названии документа. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Петербург».
Инцидент произошел на фоне многомесячного разбирательства, связанного с заявлением об избиении летом 2024 года. По словам пострадавшей, ее бывший мужчина в квартире нанес ей серьезные травмы, включая перелом колена и руки и разрыв связок. При этом он препятствовал вызову скорой помощи и фиксировал происходящее на видео.
— После произошедшего девушка обратилась в экстренные службы и полицию. Но задержанного в тот же день мужчину вскоре отпустили. Потом, по словам петербурженки, последовала серия отказов в возбуждении уголовного дела. Основаниями назывались отсутствие состава преступления, «незначительность» повреждений и необходимость дополнительных проверок, — сказано в публикации.
Позже подразделение полиции, которое занималось материалами, было расформировано, дело передали другим сотрудникам. Ситуация дошла до суда: инстанция удовлетворила жалобу девушки на бездействие правоохранительных органов.
После этого из полиции был направлен официальный ответ на бланке МВД, который был подписан руководством отдела. Внимание привлекло название файла, где содержалась фамилия пострадавшей и нецензурное оскорбление.
Петербурженка продолжает добиваться возбуждения дела. При этом она отметила, что сроки давности по инциденту истекают осенью.
В феврале житель подмосковной деревни Павлово-Посадского городского округа из ревности угрожал убить жену. Когда ей на помощь пришел отец, мужчина ранил тестя ножом.