Двое россиян пытались запугать руководство Роскомнадзора: все закончилось задержанием

Задержаны двое жителей Московского региона, которых завербовали украинские спецслужбы через мессенджер Telegram под предлогом работы в детективном и коллекторском агентствах. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
По данным спецслужбы, задержанные являются братьям. Они по заданию куратора 28 апреля 2026 года провели акции устрашения в отношении четырех руководителей Роскомнадзора по адресам их проживания.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве в отношении жителей Московского региона.
По версии следствия, 28 апреля двое подозреваемых, один из которых несовершеннолетний, разместили у дверей квартир сотрудников Роскомнадзора молотки с пятнами жидкости бурого цвета.
В ФСБ уточнили, что задержанные дали признательные показания. По словам Петренко, в ближайшее время они будут доставлены в подразделение Главного СУ СК РФ по Москве для проведения следственных действий.
Ранее 18 апреля российские спецслужбы предотвратили попытку подрыва автомобиля руководства Роскомнадзора. В деле фигурируют граждане России из Москвы, Уфы, Новосибирска и Ярославля.
Руководитель преступной группы, 22-летний житель Москвы, оказал вооруженное сопротивление при задержании и был нейтрализован. При обысках у семи задержанных были обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие, средства связи, а также запрещенная символика.
Также ФСБ предотвратила подготовку теракта против высокопоставленного чиновника Курской области. В рамках операции задержан 52-летний гражданин России, чья деятельность была связана с украинскими спецслужбами.
Как сообщал KP.RU, было совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. По данным следствия, 6 февраля 2026 года на Волоколамском шоссе неизвестный выстрелил в военного и скрылся с места происшествия. Пострадавший был госпитализирован.