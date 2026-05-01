В Киевской области прогремел взрыв возле здания военкомата

В Киевской области возле здания военкомата взорвалась граната.

В Белой Церкви Киевской области рядом со зданием территориального центра комплектования произошёл взрыв. По данным издания «Страна.ua», речь может идти о детонации гранаты.

Обстоятельства происшествия первоначально уточнялись местными источниками., позднее в прокуратуре региона сообщили, что к инциденту причастен 68-летний местный житель. По версии следствия, он бросил боевую гранату на территорию учреждения. В результате происшествия пострадавших не зафиксировано.

Мужчина был оперативно задержан на месте. При проведении обыска у него обнаружили ещё две боевые гранаты, которые изъяли для дальнейшей экспертизы, а правоохранительные органы продолжают устанавливать все детали произошедшего.

Ранее в Харькове был задержан местный житель, подозреваемый в совершении взрыва возле супермаркета.