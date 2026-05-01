В Красноярском крае адвоката обвиняют в крупном мошенничестве

Первый адвокат ради наживы солгал своему подзащитному, будто у второго обвиняемого нет денег на оплату его адвоката. Юрист убедил клиента, что это испортит общую линию защиты и приведет к плохим последствиям в суде. Испугавшись за исход дела, мужчина согласился дополнительно платить своему адвокату по 55 тысяч рублей ежемесячно якобы для передачи другому защитнику. Таким образом с сентября 2024 по август 2025 года адвокат получил от подзащитного в общей сложности 550 тысяч рублей.