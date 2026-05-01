Задержан казахстанец, который без причины набросился на женщину

В Костанае мужчина без причины напал на прохожую. Его задержали и поместили в специализированное медицинское учреждение, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации полиции, мужчина, проходя мимо, внезапно ударил незнакомую женщину. Пострадавшей была оказана медицинская помощь. О степени тяжести травм не сообщается, а обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает «Седьмой канал».

«По факту нанесения телесных повреждений жительнице города начато досудебное расследование. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции. Установлено, что он состоит на учете в Центре психического здоровья. Мужчина помещен в специализированное медицинское учреждение. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам расследования будет принято процессуальное решение», — рассказал дознаватель ДП Костанайской области Алишер Кушекбаев.

В Атырауской области двое братьев устроили стрельбу и ранили человека.