Задержан казахстанец, который без причины набросился на женщину

По информации полиции, мужчина, проходя мимо, внезапно ударил незнакомую женщину. Пострадавшей была оказана медицинская помощь. О степени тяжести травм не сообщается, а обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает «Седьмой канал».
«По факту нанесения телесных повреждений жительнице города начато досудебное расследование. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции. Установлено, что он состоит на учете в Центре психического здоровья. Мужчина помещен в специализированное медицинское учреждение. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам расследования будет принято процессуальное решение», — рассказал дознаватель ДП Костанайской области Алишер Кушекбаев.
