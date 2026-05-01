В Подмосковье горит животноводческая ферма

На территории животноводческой фермы в селе Ольгово Дмитровского округа Подмосковья начался крупный пожар, сообщило МЧС России.
Изначально огонь распространился на площади 1 тыс. кв. м. Позднее пожар локализовали на площади 1,7 тыс. кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.
К тушению пожара привлечены 30 единиц техники и 90 спасателей. Причина возгорания неизвестна.
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше