В Железногорске пенсионерка рассчиталась найденной картой за тетради для внуков

Пенсионерка нашла на парковке у дома потерянную банковскую карту. Она не обратилась ни в полицию, ни в банк, не стала другими способами искать владельца. Вместо этого женщина сходила в торговый центр и купила там корм для кота, ручки и тетради для внуков, а еще продукты и лекарства. Всего она потратила 3570 рублей 59 копеек. Деньги списались с банковского счета хозяйки карты. Та обратилась в полицию дело дошло до суда.