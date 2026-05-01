В Красноярском крае в пожаре погибли трое детей, пока их мать пила со знакомой

Возраст погибших детей — от одного года до четырёх лет. Спасти их не удалось. Огонь охватил квартиру площадью 35 квадратных метров. С ним боролись 12 человек и 4 единицы техники. Предварительная причина пожара — короткое замыкание телевизора. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности трём лицам. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемой. Семья ранее не попадала в поле зрения органов профилактики.