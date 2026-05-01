Пациент устроил взрыв в онкологическом центре Баку

Посетитель привёл в действие самодельное взрывное устройство в Национальном центре онкологии Министерства здравоохранения Азербайджана. Инцидент произошёл в Баку днём 30 апреля. Об этом сообщило агентство Azertag со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Источник: Life.ru

Взрыв прогремел в отделении радиологии. Следствие подозревает, что Мубариз Алиев 1988 года рождения, состоявший на учёте как онкологический больной, незаконно приобрёл и хранил взрывчатку. Он совершил покушение на убийство врача Асифа Насирова.

В результате взрыва злоумышленник скончался на месте. Медик получил тяжёлые травмы и сейчас находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое. Сотрудники прокуратуры и эксперты осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Ранее в квартире на северо-западе Москвы около четырёх часов утра прогремел взрыв. На месте нашли следы алюминиевой пудры — взрывоопасного вещества, которое используют в производстве газобетона и порошковой металлургии. После хлопка начался пожар. Хозяин жилья попытался потушить огонь самостоятельно, но получил ожоги. Причины взрыва выясняются.

