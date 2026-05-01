Пациент устроил взрыв в онкологическом центре Баку

В результате взрыва злоумышленник скончался на месте. Медик получил тяжёлые травмы и сейчас находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое. Сотрудники прокуратуры и эксперты осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.