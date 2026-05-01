Задержана 25-летняя мать троих детей, погибших в пожаре в Красноярском крае

Следователи задержали 25-летнюю жительницу посёлка Дубинино, чьи трое малолетних сыновей погибли при пожаре. Об этом сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
По версии следствия, утром 30 апреля женщина оставила спящих детей дома без присмотра и отправилась в магазин за продуктами. По дороге она встретила знакомую, и во время разговора с ней распила алкогольный напиток. Когда женщина вернулась домой, пожарные уже ликвидировали возгорание.
В результате пожара трое детей погибли. Известно, что семья ранее не состояла на учёте в органах профилактики и не попадала в поле зрения надзорных ведомств.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности трём лицам». Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой. Следователи продолжают собирать доказательную базу.
